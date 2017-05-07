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Пушков высмеял слова Меркель о двойной стратегии НАТО в отношении России
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал в Twitter заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о двойной стратегии НАТО в отношении России.
"Меркель заявила: демонстрируя силу и призывая к диалогу, НАТО выбрала верный путь. Точно: верный путь к конфронтации при фиктивном диалоге", — написал политик.
Ранее канцлер ФРГ заявила, что считает важной демонстрацию силы со стороны альянса, но при этом подчеркнула необходимость диалога с Москвой. Она отметила, что двойная стратегия, выбранная Западом в отношении России, — "верный путь".
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