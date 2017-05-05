«Бессмертный полк» освободят от разнарядок

Руководство внутриполитического блока Кремля запретило губернаторам сгонять бюджетников на акцию «Бессмертный полк». Об этом "Известиям" сообщил собеседник, близкий к администрации президента (АП), информацию подтвердили также вице-губернаторы Краснодарского края и Ростовской области. По словам собеседников издания, в АП разъяснили, что "акция памяти не нуждается в искусственной подпитке", а любые попытки ее расширить за счет "обязаловки" - негативно скажутся на репутации местных властей. Эксперты считают, что не все регионы смогут перестроится в соответствии с поручением из Москвы.

Акция "Бессмертный полк", которая пройдет в России 9 мая, не должна превратиться в "принудиловку" с политическим подтекстом. Об этом было заявлено на закрытой встрече руководства внутриполитического блока Кремля с региональными чиновниками, рассказал "Известиям" собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, вице-губернаторам по внутренней политике фактически запретили сгонять работников бюджетной сферы на акцию "для массовости".

- Было сказано, что за последнее время появлялись сообщения о том, что некоторые муниципальные чиновники обязывают граждан принять участие в акции «Бессмертный полк». Им разъяснили, что это недопустимо в принципе, что люди участвуют в акции по собственному желанию и нельзя заставлять их делать это по разнарядке. Региональным администрациям рекомендовали проконтролировать муниципалитеты на этот счет, - рассказал собеседник «Известий».

Он отметил, что вице-губернаторам дано поручение пресекать подобное «неадекватное рвение муниципальных чиновников», которые демонстрируют массовость мероприятий ради "собственной политической выгоды". Такой подход вызывает негативное восприятие у граждан, которые полагают, что все это "делается из Москвы".

Вице-губернатор Краснодарского края Юрий Бурлачко заявил "Известиям", что поддерживает поручение отказаться от принудительного участия бюджетников в патриотической акции.

- Мне кажется, что путем администрирования невозможно вывести такое количество людей, какое мы могли наблюдать в предыдущие годы, например, в Краснодаре. Единственное допустимый вариант участия краевых властей в этой акции сводится к технической помощи участникам. Мы помогаем людям увеличить фотографии и сделать транспарант, - пояснил он «Известиям».

Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой заявил "Известиям", что в регионе намерены поддержать "Бессмертный полк" "информационно".

- Недопустимо, когда на народную акцию сгоняют людей. Но в ростовской области этой проблемы нет, у нас достаточно активное патриотичное население, которое самостоятельно, без регламентов выходит на эту акцию. Единственное, что мы можем сделать для людей, так это расположить в МФЦ печатные пункты, с помощью которых граждане смогут сделать портреты своих родственников, - заявил Василий Рудой.

- «Бессмертный полк» собрать по разнарядке невозможно. А те, кто это пытается делать, откровенно, не ведают, что творят. Это народная акция. Не надо входить в административный раж, - заявил Евгений Ревенко.

В оргкомитете «Бессмертного полка» "Известиям" сообщили, что акция не должна превращаться в "политическое событие".

- Мы написали обращение практически во все политические партии, обратились к представителям всех религиозных конфессий с просьбой не допустить ангажированности акции. Мы также просим граждан проверять сообщения о том, что где-то на акцию сгоняют бюджетников. Зачастую такая информация носит провокационный характер, - пояснила «Известиям» пресс-секретарь оргкомитета акции Елена Калгина.

По мнению экспертов, «перегибы на местах» при организации акции «Бессмертный полк» связаны с желанием муниципалитетов "прикрыть свои ошибки в других сферах".

- У регионалов есть странная привычка соревноваться с соседями в количестве участников той или иной акции. Это особенно характерно для мероприятий общефедерального масштаба, - отметил политолог Глеб Кузнецов . - Чиновники делают это из соображений личной выгоды. Это грубая ошибка, это неприемлемо для «Бессмертного полка».

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что избежать перегибов на местах все же не удастся.

- Часть российских чиновников отказывается верить в народный энтузиазм. Они стараются перестраховаться, так как вопросы массовости общефедеральных акций остаются важными. С другой стороны, органы МСУ сильно эволюционировали, и зачастую им достаточно грамотно построенной информационной кампании, - полагает он.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году во всех регионах России.