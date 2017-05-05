В Минобороны России заявили о позитивной роли позиции США по зонам деэскалации в Сирии

Минобороны России заявили, что позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации в Сирии имела позиция США.

«Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединённых Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта», — цитирует РИА Новости заместителя министра обороны России генерал-лейтенанта Александра Фомина

Он отметил, что важную роль в оперативной подготовке меморандума к подписанию также сыграл конструктивный настрой Ирана и Турции.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России достигнутую в ходе переговоров в Астане договорённость о создании зон деэскалации в Сирии.

3—4 мая в Астане состоялись межсирийские переговоры, по итогам которых страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддерживает данное предложение.