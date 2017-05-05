Отказ Таджикистана провести «Бессмертный полк» сочли демонстрацией независимости

«Ссылка на исламские традиции, на мой взгляд, лишь отговорка. Предполагаю, что таким странным образом Таджикистан решил продемонстрировать свою независимость от России», — заявил российский сенатор.

По его мнению, «Бессмертный полк» уже приобрел статус не только российской, но и международной акции. «Выходит, что Таджикистан отворачивается от общечеловеческих ценностей», — отметил Клинцевич.

Ранее в пятницу государственное информагентство «Ховар» распространило сообщение о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план праздничных мероприятий в честь Дня Победы в республике. Отмечалось, что исламские традиции не позволяют мусульманам появляться на улицах с портретами погибших. В то же время проживающие в Москве таджики намерены принять участие в акции, заявил глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и ряде других стран. Во время памятного шествия его участники несут фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году.