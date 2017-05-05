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Отказ Таджикистана провести «Бессмертный полк» сочли демонстрацией независимости
Отказ властей Таджикистана от проведения акции «Бессмертный полк» призван продемонстрировать независимость страны от Москвы. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, передает РИА Новости в пятницу, 5 мая.
«Ссылка на исламские традиции, на мой взгляд, лишь отговорка. Предполагаю, что таким странным образом Таджикистан решил продемонстрировать свою независимость от России», — заявил российский сенатор.
По его мнению, «Бессмертный полк» уже приобрел статус не только российской, но и международной акции. «Выходит, что Таджикистан отворачивается от общечеловеческих ценностей», — отметил Клинцевич.
Ранее в пятницу государственное информагентство «Ховар» распространило сообщение о том, что акция «Бессмертный полк» не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план праздничных мероприятий в честь Дня Победы в республике. Отмечалось, что исламские традиции не позволяют мусульманам появляться на улицах с портретами погибших. В то же время проживающие в Москве таджики намерены принять участие в акции, заявил глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.
«Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и ряде других стран. Во время памятного шествия его участники несут фотографии своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году.
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