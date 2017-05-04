Посольство России в Великобритании в день "Звездных войн" в шутку пригласило всех желающих переходить на "темную" сторону. Соответствующая запись опубликована в Twitter диппредставительства.

Come to our side – follow us on twitter on #StarWarsDay pic.twitter.com/zAuPQRFMi7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2017 г.

"Переходи на нашу сторону — подписывайся на нас в Twitter в день "Звездных войн", — говорится в посте. К записи прикреплено изображение Дарта Вейдера, делающего селфи, которое недвусмысленно намекает, что речь идет именно о темной стороне.

Таким образом сотрудники посольства, вероятно, решили высмеять многочисленные попытки очернить РФ.

Российские дипломаты не впервые оставляют в микроблоге ироничные посты. Так, ранее посольство назвало бездоказательные заявления о "русских хакерах" о стороны западных СМИ и политиков "эпидемией или модой". Диппредставительство также публиковало шуточные стихи про британского премьера Терезу Мэй . Иногда дипломаты сопровождают свои записи забавными изображениями.

Четвертое мая неофициально считается днем "Звездных войн" после того, как поклонники культовой саги обыграли известную фразу "Да пребудет с тобой Сила" (May the Force be with you) в виде каламбура: May the fourth be with you.