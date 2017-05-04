Путин предостерег губернаторов от обмана цитатой Ленина

Владимир Путин процитировал в обращении к губернаторам Владимира Ленина. Заявление главы государства приводится на официальном сайте Кремля

«В год 100-летия Октябрьской революции не помешает вспомнить известного классика (В. И. Ленина – прим. Рамблер), когда он говорил о том, что бывает по форме правильно, а по существу – издевательство», – заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал во время заседания Госсовета. Президент предостерег глав регионов от обмана в отчетах о выполнении майских указов. По словам Путина, «отчитаться за выполнение невыполненных обязательств» хуже, чем не выполнить нормы, так как это «извращает саму суть» работы. Глава государства обратил особое внимание губернаторов на отчет руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексея Анисимова. Глава ОНФ сообщил о случаях переселения граждан из аварийного жилья в ветхие постройки.

Майские указы – серия из 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. В них содержатся 218 поручений правительству. Поставленные задачи должны быть выполнены в течение 2012-2020 годов. По словам главы ОНФ Алексея Анисимова, на настоящий момент выполнены 35 поручений.