Глава МИД России похвалил нейтралитет Финляндии

В четверг глава российского МИД Сергей Лавров стал гостем на берегах Финского залива. В старинной усадьбе в полусотне километров от Хельсинки его принял министр иностранных дел Суоми Тимо Сойни. А перед самым вылетом в Москву у Лаврова состоялась встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Рабочий визит к "финским друзьям" выдался насыщенным. Коллеги успели по-соседски обсудить всю двустороннюю повестку - от торговли до культурных связей, вспомнили о революционных бурях столетней давности и поговорили о горячих конфликтах наших дней - прежде всего, на Украине и в Сирии.

В октябре 2015 года, во время прошлого визита Лаврова в Финляндию, министры с грустью признавали: отношения двух государств на фоне "санкционных войн" между Евросоюзом и Москвой находятся не на высоте. Тогда товарооборот между двумя странами упал на 40 с лишним процентов, а взаимный туристический поток сократился на треть. Но теперь, как рассказали дипломаты, негативную тенденцию удалось переломить. Финны стали выдавать россиянам гораздо больше виз, а спад в торговле прекратился: только в первые два месяца этой зимы он вырос почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и политические контакты на высоком и высшем уровне заметно активизировались. Тимо Сойни с радостью напомнил, что уже пятый раз встречается с российским коллегой. Министры подтвердили, что крупные инфраструктурные проекты между Россией и Финляндией остаются в силе. К примеру, в Ульяновской области вот-вот откроется парк ветряных электростанций, построенных финнами. А на северо-западе Финляндии будет сооружена АЭС "Ханхикиви-1" с участием "Росатома" и на основе российских технологий. Финские СМИ также пишут о том, что в Хельсинки не политизируют проект "Северный поток-2" и вряд ли будут препятствовать его реализации после изучения экологической экспертизы.

Финны стали выдавать россиянам гораздо больше виз, а спад в торговле прекратился

Тихое живописное местечко на природе, где беседовали Лавров и Сойни, располагало и к историческим воспоминаниям. В старинную усадьбу после Октябрьской революции вместе с семьей бежал один из Романовых, двоюродный брат Николая II. В этом году Финляндия готовится отметить столетие провозглашения независимости, которая, как известно, была по горячим следам признана Лениным. Кстати, летом 1917-го он скрывался неподалеку от границы Великого княжества Финляндского под видом "финского косца". В прошлом году в Тампере открылась обновленная экспозиция, посвященная вождю мирового пролетариата, а в Турку ему даже поставили второй памятник. "Мы приветствуем российских гостей в этом весеннем поместье и в столетней Финляндии", - с важностью подчеркнул Тимо Сойни. "Финляндия - наш сосед, дружественная страна, с которой нас связывает многовековая история", - отметил Лавров. И добавил, что Суоми завоевала международную репутацию благодаря своей политике нейтралитета, которую Москва высоко ценит.

Согласно опросам общественного мнения, не более четверти финнов поддерживают идею вступления республики в НАТО , а больше половины высказываются категорически против - и так уже на протяжении более десяти лет. Хотя Хельсинки активно сотрудничает с Североатлантическим альянсом, подавать заявку на членство пока не собирается. Зато финны, используя нейтральный статус, стремятся выступить посредниками между РФ и Западом в стратегических вопросах. На переговорах министры обсудили давнюю инициативу финского президента Саули Ниинистё о повышении авиационной безопасности в Балтийском регионе. В частности, она предполагает полеты российских и натовских военных самолетов в небе над Балтикой с включенными транспондерами во избежание опасных сближений. По словам Сергея Лаврова, российская сторона поддержала эту идею и еще летом прошлого года озвучила свои предложения на заседании Совета Россия - НАТО. "К сожалению, наши натовские партнеры задержались с реакцией почти на полгода, - констатировал глава МИД России. - Нам только недавно сказали, что готовы будут предметно их обсуждать, но пока этого не произошло".

Министры попрощались не надолго: уже на следующей неделе они вновь встретятся на Аляске, где состоится заседание Арктического совета, председательство в котором перейдет к финнам. И в Москве, и в Хельсинки разделяют мнение, что Арктика не должна быть местом геополитических столкновений. Но об этом Сергей Лавров и Тимо Сойни смогут подробнее поговорить 11 мая.