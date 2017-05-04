Кишинев выступил против участия российских военных в параде в Тирасполе

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии выступило против участия военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровье в военном параде в Тирасполе по случаю Дня Победы.

Ранее пресс-служба Западного военного округа сообщила, что военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье примут участие в прохождении войск торжественным маршем в столице непризнанной республики Тирасполе, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В четверг временный поверенный в делах РФ в Молдавии Елена Копнина была вызвана в МИДЕИ для того, чтобы обратить внимание на происходящие в приднестровском регионе мероприятия, которые напрямую влияют на молдавско-российские отношения и процесс урегулирования приднестровского вопроса", — заявили в министерстве.

Представитель молдавского внешнеполитического ведомства отметил, что Кишинев обеспокоен "намерениями Оперативной группы российских войск, дислоцированной в Приднестровье, принять участие в мероприятиях, посвященных 9 мая в Тирасполе".

"Российской стороне предложено воздержаться от подобных акций, ссылаясь на положения действующего молдавско-российского соглашения от 21 июня 1992 года, согласно которому оперативная группа российских войск обязана соблюдать нейтралитет", — заявили в МИДЕИ.

В 2016 году в День Победы в параде в Тирасполе впервые приняли участие подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровье.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Республики Молдова силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.