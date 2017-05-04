Навальный намерен в ближайшее время уехать за границу на лечение

Алексей Навальный в ближайшее время намерен уехать за границу, чтобы пройти лечение в специализированной глазной клинике.

"Навальному внезапно решили выдать загранпаспорт, и в ближайшее время он отправится на лечение", — сообщается в аккаунте "команды Навального" в Twitter.

На сайте оппозиционера уточняется, что он может "поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз".