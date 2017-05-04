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Пентагон обвинил Россию в "агрессивных действиях" в Восточной Европе
Фото: AP Photo / Charles Dharapak, File
Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил в четверг глава Командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас.
В ходе слушаний в сенатском комитет по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий РФ в Восточной Европе".
"Агрессивные действия РФ носят постоянный характер", — ответил Томас.
Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО.
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