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Путин прокомментировал программу реновации пятиэтажек
Программа реновации ветхого жилья в Москве должна быть реализована на благо горожан. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.
«Надо только чтобы должным образом и эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред. Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы (Сергеем Собяниным - прим. Рамблер) об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан», — заявил Путин.
Свое заявление Путин сделал на совместном заседании Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Президент отметил, что осуществлять программу необходимо без нарушения «фундаментальных прав граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав». 2 мая московские власти опубликовали список из 4566 пятиэтажек, жители которых проголосуют по вопросу включения их дома в программу реновации жилья. В окончательный список войдут только те дома, где более двух третей жителей поддержат реновацию. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня. 14 мая на проспекте Академика Сахарова пройдет митинг против программы реновации. Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 5 тысяч человек.
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