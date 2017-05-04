Жириновский: Путин может не пойти на президентские выборы-2018

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россиян может ждать сюрприз, когда Кремль объявит о том, кто пойдет в президенты - Владимир Путин или его преемник. Политик также подтвердил, что сам он будет баллотироваться уже в шестой раз, назвав свои шансы хорошими, в случае честных выборов.

Телеканал "Дождь" опубликовал видеоролик, в котором глава ЛДПР Владимир Жириновский сенсационно призвал не торопиться назначать Путина кандидатом в президента от Кремля.

- Обязательно пойду на выборы и это будет уже шестой раз. Шансы хорошие, если будут полностью свободные выборы. Если выборы будут, как в Госдуму , то 70% будет у нужного кандидата, - заявил Жириновский о своих перспективах участия в президентских выборах в России в 2018 году.

- Но Путин же пойдет на выборы, - уточнил у политика корреспондент.

- Еще неизвестно, - лукаво ответил Жириновский.

- Вы сомневаетесь? - удивленно спросил корреспондент.

- Да, - подтвердил Жириновский. Вы не торопитесь, - сказал он с еще более лукавой улыбкой.

Жириновский также напомнил журналистам, что Путин "любит делать оригинальный ход". При этом глава ЛДПР добавил, что приемником Путина точно не будет Медведев, и что в любом случае этот человек, если он будет назначен, станет фаворитом гонки.

Глава ЛДПР следом сообщил, что вопрос о приемнике решают некие 10 человек, но пока решения нет. Оно будет принято в декабре.

"Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат", - приводит сайт телеканала слова Жириновского.