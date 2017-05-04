МИД РФ попросили защитить российских дипломатов в США

«Неписаный закон дипломатической работы - взаимность и зеркальность условий работы посольств в соответствующих странах - никуда не делся. В этой связи направил сегодня запрос в МИД России об условиях работы американских дипломатов в нашей стране и о мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы не допустить дискриминации российских дипсотрудников в США», - написал Косачев.

Косачев добавил, что он направил запрос в связи с тем, что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, усиливающий контроль за деятельностью сотрудников российского диппредставительства. Косачев назвал решение ведомства «очередным «сдерживающим» ответом русофобской части Конгресса на наметившиеся подвижки в российско-американском диалоге». Согласно положениям закона, будет введен режим предварительного уведомления на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и сотрудников консульства. 3 мая глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию «самой крупной угрозой из всех на Земле». Свое заявление руководитель ведомства сделал на слушаниях в сенате. Коми добавил, что российские власти продолжают активно вмешиваться в политическую жизнь США.