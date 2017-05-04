Захарова: Снос советских памятников Польше указывает на жажду реванша

Обсуждаемая в польском Сейме инициатива по демонтажу памятников советским воинам, свидетельствует о "жажде реванша", испытываемой местными элитами. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова принятие польским парламентом поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, под который подпадают монументы воинам-освободителям.

"Сфера действия этого акта распространяется в том числе на расположенные вне захоронения монументы и другие памятные знаки в честь советских воинов. Совершенно очевидно, что в основе этой инициативы лежит идеология, с помощью которой польскому обществу просто навязываются безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой. В результате того, как происходит так называемая борьба с тоталитаризмом, польские власти сами практикуют запретительные методы и отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД полагает, что решение польских законодателей "попахивает жаждой реванша и непониманием того, к чему это может привести в будущем". "На фоне руин наших памятников и могил было бы странно рассуждать о нормализации отношений между странами", - пояснила Захарова.