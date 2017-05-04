В Сети появилась посвященная Навальному пародия на клип «Тает лед»

"Дождь идет над Москвой. Навальный шагает с братвой по Тверской. Надежда в его пустой голове, как бы Россию присвоить себе. Только Лехе башкой не понять, что Россию под себя не подмять. Специальные службы за нею следят и ему по башке настучат", - поют пенсионеры.

Всё. Ухожу из политики. По мне нанесён самый страшный из возможных ударов: краснодарская "Единая Россия" сделала кавер "Тает лёд" про меня pic.twitter.com/vr2P1Jb3xi — Alexey Navalny (@navalny) 4 мая 2017 г.

Ранее в интернете появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером.