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В Сети появилась посвященная Навальному пародия на клип «Тает лед»
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем твиттере видео, пародирующее клип "Тает лёд" группы "Грибы". В ролике, который подготовило краснодарское отделение "Единой России", снялись пенсионеры, агитирующие против Навального.
"Дождь идет над Москвой. Навальный шагает с братвой по Тверской. Надежда в его пустой голове, как бы Россию присвоить себе. Только Лехе башкой не понять, что Россию под себя не подмять. Специальные службы за нею следят и ему по башке настучат", - поют пенсионеры.
Всё. Ухожу из политики. По мне нанесён самый страшный из возможных ударов: краснодарская "Единая Россия" сделала кавер "Тает лёд" про меня pic.twitter.com/vr2P1Jb3xi— Alexey Navalny (@navalny) 4 мая 2017 г.
Ранее в интернете появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером.
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