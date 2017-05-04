Россия ограничила денежные переводы на Украину

С 4 мая вступил в силу закон, направленный на ограничение денежных экспресс-переводов из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ в первую очередь является ответом российской стороны на действия Украины, связанные с запретом на ее территории платежных систем РФ.

Суть закона

Нормы документа коснутся только экспресс-переводов, проводимых без открытия банковского счета. Законом устанавливается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении российских платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ , трансграничный экспресс-перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Таким образом, прямой экспресс-перевод между Россией и государством, которое ввело запрет на российскую платежную систему, будет невозможен.

Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Ответный удар

Как указывали сами законодатели, документ был подготовлен для "устранения негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года". Тогда украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем "Золотая корона", "Колибри" ( Сбербанк ), "Лидер", "Юнистрим" , Anelik и Blizko. Национальный банк Украины (НБУ) разослал банкам-участникам российских платежных систем телеграммы относительно прекращения операций с этими системами, а также обязал банки вернуть регулятору свои свидетельства о регистрации в российских платежных системах.

"Украина - государство-реципиент трансграничных переводов: сумма полученных средств по итогам полугодия в семь раз превысила объемы, отправленные за границу. Как мы видим, объем притока капитала на Украину из разных стран исчисляется миллиардами долларов, что для находящейся в плачевном состоянии экономики является хорошей внешней подпиткой. Расширение санкций против всего российского грозит перекрыть основу этого денежного потока. То есть сейчас, как и много веков назад, верно изречение великого святого Александра Невского : кто на нашу землю с мечом придет, от меча и погибнет", - отметил в день принятия закона на пленарном заседании Госдумы первый зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский

Цена ответа

По мнению председателя правления некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алмы Обаевой, несмотря на запрет экспресс-переводов из России на Украину, подобные услуги не уйдут с рынка, однако их стоимость может возрасти.

"Конечно, не будет так, как было раньше, удобно перевести деньги. Надо будет понять, кто сможет обеспечить эти переводы, и когда пути будут найдены, то население несильно ощутит это. Но мне кажется, что цена как-то все- таки может подняться, потому что будет несколько посредников при переводе средств", - сказала Обаева ТАСС

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет на экспресс-переводы на Украину позволит увеличить прозрачность и контроль за трансграничными переводами.

"Я думаю, что вырастет прозрачность этих операций, подконтрольность. Это тоже, кстати, плюс. Но минус в том, что при переводе даже малых сумм будет требоваться идентификация. Если раньше этого можно было не делать, то сейчас это станет обязательным", - сказал Аксаков в беседе с корреспондентом ТАСС. При этом, по мнению парламентария, в основном ограничения коснутся украинцев, работающих на территории России.

"Экспресс-переводы в основном касаются украинцев, которых миллионы. По разным данным, до 6 млн украинцев работают на территории России, и они пользовались этими возможностями, чтобы переводить средства из России на Украину. Я думаю, что они переключатся на банковские переводы, поскольку банковские переводы запрещаться не будут, и будут таким образом выходить из положения. То есть мы обеспечиваем справедливость, как ответ на действия украинских властей", - подчеркнул депутат.