Путин погасил скандал вокруг правительства Медведева: майские посиделки в Кремле

Обсуждение итогов реализации «майских указов» могло перерасти в критику правительства, которое, по мнению лидеров оппозиционных партий, не справляется с поставленными в них социальными задачами и манипулирует цифрами. Однако Владимир Путин заступился за Дмитрия Медведева , призвав участников Госсовета придерживаться установленной повестки дня.

Перед заседанием Госсовета участники оживленно обсуждали правительственный отчет об итогах реализации «майских указов». Документ по традиции изобиловал цифрами, однако понять динамику выполнения важнейших социальных задач, поставленных президентом, из него было решительно невозможно.

По одним направлениям правительство почему-то представило итоги только за 2016 год, по другим — за 2014–2016 гг., а по третьим не представило вовсе. Представители оппозиционных партий еще до начала Госсовета объявили, что не доверяют «писулькам» министров. «Конечно, они нам сейчас расскажут, как все замечательно и хорошо. Но вы спросите людей: довольны ли они?» — негодовал в кулуарах глава эсеров Сергей Миронов . А Геннадий Зюганов , не вдаваясь в подробности, дежурно призвал к отставке кабмина , который демонстрирует устойчивую неспособность улучшить жизнь трудового народа.

Владимир Путин, открывая заседание, итоги выполнения «майских указов» также оценил достаточно скромно. За пять лет, по словам президента, «удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям» в значимых для граждан сферах. «Но нерешенных вопросов больше того, что удалось сделать», — подчеркнул он.

Хотя «майские указы» охватывают 11 направлений экономической и социальной политики, на заседание Госсовета решено было вынести только три — о работе МФЦ, независимой оценке качества услуг в соцсфере и расселении граждан из аварийного жилья. А наиболее конфликтные темы, связанные с повышением зарплат и улучшением качества медицинских и образовательных услуг, оставить для обсуждения в служебных кабинетах.

Впрочем, даже по обозначенным вопросам всей полноты информации общественности получить не удалось. Выступления главы Счетной палаты Татьяны Голиковой и представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ), которому Путин поручил следить за выполнением «майских указов» на местах, оказались закрытыми для прессы. (Напомним, что в прошлом году ОНФ заявил, что поручения президента выполнены правительством только на 15%, хотя Белый дом настаивал на 70%).

В результате заседание Госсовета мало чем отличалось от правительственного отчета: тот же набор цифр и показателей (только озвученный чиновниками), без критического анализа сложившейся ситуации.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин долго рассказывал о работе МФЦ: обыденные в век информационных технологий явления (типа получения справки или выписки в считаные минуты в электронном виде) преподносились им как величайшее достижение бюрократического аппарата. Министр скрупулезно подсчитал количество времени, сэкономленного россиянами благодаря МФЦ, — более 2 млн «человекодней». Но, к сожалению, не пояснил, как можно использовать эти ценные данные. Следующим этапом работы центров, по словам Орешкина, станет переход к модели работы «от жизненной ситуации»: например, при рождении ребенка родителям, чтобы оформить свидетельство о рождении, прописку и другие документы, надо будет подать только одну заявку, а не десять.

Глава Минстроя Михаил Мень , в свою очередь, рассказал о темпах расселения аварийного фонда: на данный момент с задачами, поставленными в «майских указах», справились только 14 регионов, однако через три месяца таковых, по его оценкам, будет «подавляющее большинство». Однозначно отстающими министерством признаны 11 субъектов Федерации, но никакого разбора полетов на Госсовете не последовало. Владимир Путин лишь потребовал от губернаторов (которые, правда, не были названы поименно) не прятаться за спины подчиненных, а лично поехать и объясниться с людьми, которые вопреки обещаниям остаются жить в аварийном жилье.

По словам президента, поскольку объем ветхих домов в ближайшие годы будет нарастать, с 1 января 2019 года правительству и региональным властям необходимо запустить «постоянные механизмы» расселения изношенного жилого фонда. Глава Чувашии Михаил Игнатьев пояснил, что они будут базироваться на принципе «социальной справедливости» и позволят сэкономить бюджетные средства. Экономически активным гражданам власти предоставят возможность «самостоятельной реализации проектов по реконструкции аварийного жилья» или «строительству нового жилья на освобождаемом земельном участке». «Нельзя плодить иждивенчество!» — подчеркнул губернатор.

После того как своими соображениями поделились все записавшиеся чиновники, президент по традиции предоставил слово лидерам парламентских фракций. Сергей Миронов решил, что это подходящий момент, чтобы выплеснуть, наконец, все накопившиеся эмоции. Глава эсеров подчеркнул, что правительство с поставленными перед ним социальными задачами не справляется, а важнейшие показатели «майских указов» выполнены лишь на бумаге, поскольку три года назад была изменена методика их расчета. «У правительства в приоритете поддержка банков и посредников, а не граждан!» — резюмировал эсер.

Дмитрий Медведев на этих словах скорчил недовольную гримасу: ну вот, опять двадцать пять... А Владимир Путин счел своим долгом защитить премьера от дальнейших нападок.

— У нас выбрана конкретная повестка дня, ее и надо придерживаться! — строго предупредил он очередного докладчика.

Владимир Жириновский обещал, но, естественно, не удержался. В его речи говорилось обо всем — трудностях русского языка, экзаменах для мигрантов, организации досуга в Москве и незавидной судьбе одиноких женщин, через которых он неожиданно вырулил на массовые протесты оппозиции:

— Вот сидит она дома одинокая, образованная. Пойти после офиса некуда — танцполов нету. И тут появляется какой-то смутьян и зовет ее на митинг на улицу. Конечно, она пойдет — хоть кто-то куда-то позвал! — раскрыл психологию протестного движения Жириновский.

— Сергей Семенович, — обратился к мэру Москвы президент. — Хотите что-то добавить? Куда пойдем на танцы?

Столичный градоначальник в голосе Путина иронии, похоже, не уловил и начал рассказывать о том, сколько в Москве за последние годы открыто танцполов, летних эстрад в парках, а также площадок для воркаута, где москвичи вместо митингов могут провести свой досуг.

— Да мы ему (Жириновскому) сотни приглашений на танцы пришлем, пусть выбирает! — пообещал Собянин.

В общем, проблема организации досуга одиноких женщин на заседании Госсовета была полностью раскрыта. Чего, увы, нельзя сказать о «майских указах»...