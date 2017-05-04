В Совфеде предлагают увеличить штрафы за разжигание костров

Совете Федерации рассматривают идею об увеличении штрафов за разжигание костров.

Как сообщает «Парламентская газета», сенаторы полагают, что именно безответственное и беспечное поведение граждан во время розжига костров приводит к лесным пожарам. Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров отметил, что штрафы должны доходить до 1 млн рублей, чтобы люди прекратили вести себя подобным образом.

«Надо относиться строже к этим вопросам. Когда я был депутатом Госдумы и выступал за большие штрафы, мне говорили, зачем такие большие взыскания, ведь у людей нет денег их платить. Но я предлагаю такие большие штрафы с иными намерениями», — заявил Александров.

В частности, как указывается в издании, штрафы предлагается увеличить в несколько раз. Если в результате противоправных действий произошло возгорание, граждане должны будут заплатить 5 тыс. рублей, должностные лица — 50 тыс. рублей, юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В настоящее время за розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Юридические лица за такое нарушение заплатят от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.