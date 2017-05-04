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ФоРГО оценил уровень электоральной поддержки Путина

ФоРГО заявил о рекордной поддержке Путина
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Число сторонников президента России Владимира Путина растет, несмотря на экономические и внешнеполитические сложности. Так утверждается в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) под названием «"Путинское большинство" накануне большого избирательного цикла».
«Путинское большинство» — это коалиция граждан во всех социальных слоях общества, поддерживающая программу президента и разделяющая его идеологию. Это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой собираются широкие массы избирателей, поясняется в исследовании.
Доклад, который основывается на данных Romir, ВЦИОМ и ФОМ, показывает, что «уровень электоральной поддержки действующего президента находится в пределах 61—66 процентов». «Путинское большинство» не имеет альтернативного кандидата на выборах, если в них не будет участвовать нынешний глава государства, утверждают авторы исследования. При этом Путин не объявил, будет ли участвовать в выборной кампании.
В декабре 2016 года читатели журнала Time включили Путина в число самых влиятельных людей года наряду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом США Бараком Обамой, его преемником на этом посту Дональдом Трампом, а также основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В то же время редакция Time назвала «человеком года» Трампа.
В конце прошлого года Путин также возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.
Еще 10 источников
Владимир Политика
Forbes Журнал Time
Wikileaks ВЦИОМ ФоРГО Фонд "Общественное мнение"
Нарендра Моди Барак Обама Владимир Путин Дональд Трамп
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