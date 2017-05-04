ФоРГО оценил уровень электоральной поддержки Путина

«Путинское большинство» — это коалиция граждан во всех социальных слоях общества, поддерживающая программу президента и разделяющая его идеологию. Это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой собираются широкие массы избирателей, поясняется в исследовании.

Доклад, который основывается на данных Romir, ВЦИОМ ФОМ , показывает, что «уровень электоральной поддержки действующего президента находится в пределах 61—66 процентов». «Путинское большинство» не имеет альтернативного кандидата на выборах, если в них не будет участвовать нынешний глава государства, утверждают авторы исследования. При этом Путин не объявил, будет ли участвовать в выборной кампании.