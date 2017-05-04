Береговую охрану США беспокоит военное присутствие России в Арктике

Береговая охрана США обеспокоена увеличивающимся военным присутствием РФ в Арктическом регионе, заявил РИА Новости командующий службой Пол Заканфт.

"Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал Заканфт.

В октябре специальный представитель США по Арктике адмирал Роберт Папп заявил, что действия России в Арктике носят оборонительный характер.