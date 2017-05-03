Посольство России попросило объяснить задержание в Польше байкеров

Посольство России в Польше выражает недоумение в связи с задержанием в стране российских байкеров и ожидает разъяснений. Об этом говорится в комментарии диппредставительства.

«Посольство выражает непонимание и недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу», — цитирует РИА Новости сообщение.

В посольстве напомнили, что 29 апреля польская пограничная служба не пропустила на территорию Польши семерых российских мотоциклистов, планировавших участвовать в посвящённых Дню Победы мероприятиях. 3 мая поступила информация о том, что в городе Мысловице задержан российский байкер Николай Логинов, присоединившийся к мотопробегу «Дороги Победы — на Берлин».

«Никаких содержательных аргументов в обоснование таких действий в отношении российских мотоциклистов польская сторона не представила», — отмечается в комментарии.

В посольстве подчеркнули, что российской стороне неизвестно о причастности задержанных к каким-либо инцидентам, которые представляли бы угрозу для безопасности и общественного порядка в Польше.

«Особо следует отметить, что в данном случае запретительным мерам подверглись участники мероприятий, посвящённых 72-й годовщине победы над фашизмом и памяти воинов-освободителей, павших в боях за спасение Европы от гитлеровской чумы», — добавили в дипмиссии.

Ранее стало известно о задержании в Польше Николая Логинова.

Позднее польские пограничники объяснили задержание российского байкера соображениями безопасности.