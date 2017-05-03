Песков: в вопросе поставок турецких томатов первичны интересы россиян

Президент России Владимир Путин в вопросе о поставках турецких томатов и визах будет руководствоваться интересами российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1».

«Здесь для Путина во главе угла интересы наших производителей и интересы наших граждан в вопросе обеспечения безопасности», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снятии торговых ограничений с Турции, кроме запрета на ввоз томатов.