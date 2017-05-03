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Глава ФБР объяснил, почему Путин «предпочел» Трампа Клинтон
Руководитель Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми назвал две причины, по которым президент России Владимир Путин предпочел Дональда Трампа на посту президента США. «Путин ненавидел Клинтон и хотел навредить ей любым возможным способом», - сказал Коми, ссылаясь на данные разведсообщества, передает Politico. По его словам, Путин также верил, что он скорее сможет заключать сделки с кем-то, кто имел деловой опыт, нежели с тем, кто вырос в правительственной среде.
Напомним, в США считают, что Россия оказала влияние на президентские выборы, в результате которых главой Белого дома стал Дональд Трамп. Очередное подобное заявление Коми сделал в среду, который заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику.
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