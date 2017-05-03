Главные события среды

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Ответ Медведева обвинителям России, новые запреты для самозанятых и другие события дня
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Медведев ответил на обвинения в адрес России
Россия не боится нападок на международной арене. С таким заявлением выступил председатель правительства Дмитрий Медведев. Его слова передает РИА Новости.
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Путин встретился с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что отношения между двумя странами приобретают особый характер и восстанавливаются в полном формате. Об этом сообщает ТАСС.
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Cамозанятым гражданам могут запретить выезд за границу

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До конца года будет найдено правовое решение дальнейших взаимоотношений государства и самозанятых граждан. Сейчас над этим вопросом активно работают в Совете Федерации.
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Суд оставил в силе приговор Навальному по делу "Кировлеса"

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Приговор по делу «Кировлеса», который лишает оппозиционера Алексея Навального права баллотироваться на пост президента, вступил в силу, сообщает ТАСС.
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Деньги или политика: причины "крымского" скандала с российскими актерами
Антрепризный спектакль «Любовь по понедельникам» российские актеры должны были сыграть в Ялте и Севастополе. Но его отменили. Прошла информация о том, что занятые в нем Андрей Чернышов (он — уроженец Киева, там живут его родители), его жена и актриса театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская и Вячеслав Разбегаев отказались от поездки, потому как не захотели оказаться в «черных списках» на въезд на Украину.
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Россия простила Киргизии все долги

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в 240 миллионов долларов. Подписанный главой правительства указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Сирии убит российский военный советник

Фото: SANA

В Сирии погиб российский военный советник Алексей Бучельников. Об этом сообщает РИА Новости.
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Политика США
РИА Новости ИТАР-ТАСС ИА SANA
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