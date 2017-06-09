Навального обвинили в обмане избирателей

«Навальный — в первую очередь, человек, который сегодня имеет две уголовные судимости, и они не за то, что он критикует власть. Второе: если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться и вытягиваешь с них деньги?», — сказал Неверов.

По его словам, каждый видеоролик оппозиционера заканчивается призывом дать денег. И многие россияне ему доверяют и перечисляют средства.

«Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30–40 тыс., а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане», - заключил Неверов.

Он также напомнил, что Навальный проиграл на региональных выборах в Костроме и в выборах мэра Москвы.

О своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года Навальный объявил в декабре 2016 года.