Путин объявил о снятии ограничений в торговле между Россией и Турцией

Москва и Анкара согласовали комплексное снятие ограничений во взаимной торговле. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости

«Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям», — заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал на пресс-конференции, посвященной итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако глава государства отметил, что снять запрет на ввоз на рынок России турецких томатов пока нельзя, так как российские производители уже взяли кредиты под собственное производство. Резкая отмена ограничительных мер нанесет сильный урон отечественным хозяйствам.

Москва ввела эмбарго на ряд продуктов из Турции 1 января 2016 года после того, как турецкие военные сбили российский Су-24 в Сирии. В октябре 2016 года часть санкций была снята. В настоящий момент под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, яблок, груш, клубники и свежего винограда.