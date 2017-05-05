Совфед: представители ООН могут стать наблюдателями в зонах деэскалации в Сирии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что к наблюдению за разграничением в зонах деэскалации конфликта в Сирии можно подключить международные организации, включая ООН

«Значительно более сложной представляется задача, связанная с разграничением противоборствующих сторон. Какие силы для этого следует задействовать, с каким мандатом, какими полномочиями они будут обладать… Полагаю, что и эту задачу можно решить коллективными усилиями с подключением ООН. Есть, правда, одна оговорка: США должны по крайней мере не мешать», — цитирует РИА Новости Клинцевича.

Он также отметил, что решение о создании в Сирии зон деэскалации является «отправной точкой, позволяющей с оптимизмом смотреть в будущее».

3 и 4 мая в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта, по итогам которых Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании так называемых зон деэскалации в Сирии. Дамаск поддерживает данное предложение.