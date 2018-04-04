Ещё
Нарышкин обвинил Британию и США в «грубо состряпанной» провокации в связи с делом Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин обвинил Британию и США в «грубо состряпанной» провокации в связи с делом Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал дело с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «грубо состряпанной» провокацией, передает РИА «Новости».
"Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном, предпочитают тщательно разобраться", — заметил Нарышкин.
По его словам, давление США на своих «спутников» в связи с этим можно назвать примером американского диктата.
Ранее постпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля.
Газета.Ru: последние новости
Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив Совфед настаивает на проведении международного расследования дела Скрипаля Эрдоган увел девушку у Путина для снимка
 Ещё 186 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»152
Япония заявила протест России80
Бориса Джонсона поймали на лжи о России197
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин135
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение