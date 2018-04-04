Нарышкин: британские и американские спецслужбы грубо «состряпали» дело Скрипаля

«Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешат безоглядно следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитают разобраться в случившемся», — сказал он.