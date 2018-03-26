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Заседание Совфеда начнут с минуты молчания
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Заседание Совфеда начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заседание Совета Федерации 28 марта начнется с минуты молчания в память о погибших в пожаре в Кемерово, сообщил РИА Новости источник в палате.
"Решение о минуте молчания будет утверждено завтра, на Совете палаты", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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