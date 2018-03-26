Заседание Совфеда начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

"Решение о минуте молчания будет утверждено завтра, на Совете палаты", — сказал он. Заседание Совета Федерации 28 марта начнется с минуты молчания в память о погибших в пожаре в Кемерово , сообщил РИА Новости источник в палате. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).