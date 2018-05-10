Асад ответил Трампу на оскорбление

Асад ответил на оскорбление Трампа

Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре, и добавил, что в мире нет ни одного общества, где использовали бы такой язык.

Он сказал, что его не обижает высказывание Трампа, он относится к нему как политик.

«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал президент Сирии.

Башар Асад также усомнился в том, что в ближайшее время возможна его встреча с Трампом.