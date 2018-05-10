Асад ответил Трампу на оскорбление

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал высказывание Дональда Трампа, в котором он назвал его «животным», передает РИА "Новости".
Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре, и добавил, что в мире нет ни одного общества, где использовали бы такой язык.
Он сказал, что его не обижает высказывание Трампа, он относится к нему как политик.
«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал президент Сирии.
Башар Асад также усомнился в том, что в ближайшее время возможна его встреча с Трампом.