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Асад ответил Трампу на оскорбление
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Асад ответил на оскорбление Трампа 

Рамблер 2 часа назад
Президент Сирии Башар Асад прокомментировал высказывание Дональда Трампа, в котором он назвал его «животным», передает РИА "Новости".
Асад поинтересовался, соответствует ли подобная риторика американской культуре, и добавил, что в мире нет ни одного общества, где использовали бы такой язык.
>> Трамп назвал Асада «животным»
Он сказал, что его не обижает высказывание Трампа, он относится к нему как политик.
«Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал президент Сирии.
Башар Асад также усомнился в том, что в ближайшее время возможна его встреча с Трампом.
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