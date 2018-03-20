Кремль снова бряцает оружием: есть тревожный сигнал из Крыма

Проведением военных учений в Крыму сразу после выборов президента России Кремль в очередной раз показывает свою военную мощь на оккупированном полуострове и готовность оборонять «непотопляемый авианосец Владимира Путина», а также дает тревожный сигнал насчет дальнейших нарушений прав человека на аннексированной территории. Такое мнение высказал «Апострофу» координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук

Я не думаю, что это ситуативные учения. Обычно учения такого масштаба планируются задолго до их проведения, и это дело не одной недели. Я думаю, что проведение этих учений было запланировано в контексте проведения выборов в Крыму. Таким образом, бряцая российским оружием, Кремль показывает, что Крым готов к обороне и является «непотопляемым авианосцем Путина».

Эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведение учений, чтобы показать свою военную мощь в Крыму.

Россия при этом не испытывает никаких иллюзий. Они совершенно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины , так и международного сообщества. Именно потому это планировалось задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков насчет непризнания выборов в Крыму. С точки зрения Кремля это было легко предсказуемо. Они это предполагали и не нашли ничего лучшего в контексте обращения Путина к Федеральному собранию и его бряцания оружием, а здесь мы видим бряцание в реалиях, так сказать.

Это направлено и на Украину, и к международному сообществу.