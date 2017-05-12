Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на прошедших выборах раскалывается страна. Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп

"Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах", - считает он.

Многие представители Демпартии обвиняют Россию в том, что она якобы вмешалась в избирательный процесс в 2016 году, в Москве такие предположения решительно опровергают.