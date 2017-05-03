СМИ: Израиль убеждает Россию, что экспансия Ирана на Ближнем Востоке опасна

Израиль выразил РФ обеспокоенность ее сотрудничеством с Ираном и убеждает, что иранская экспансия на Ближнем Востоке опасна и для российских интересов, сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в интервью местному русскоязычному Девятому телеканалу.

Он дал понять, что эта тема присутствует в диалоге двух стран по поводу ситуации в Сирии, где Россия, Иран и проиранские военизированные формирования поддерживают президента Башара Асада

"Факт наличия оси Россия — Иран нас очень беспокоит. Конечно, у России есть множество объяснений ее поведению: она хочет не допустить победы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), сломить его. Но, конечно, это не значит, что мы готовы поменять ДАИШ на Иран, чтобы "Хезболлах" или шиитские милиции пользовались сирийской территорией, сирийской частью Голанских высот для нападения на нас. Чтобы сформировалась шиитская дуга — из Ирана через Ирак и Сирию, через Ливан до самой Газы и еще одна со стороны Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива", — сказал Нетаньяху.

Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

"Мы говорим, что Иран, и я сказал об этом президенту (России Владимиру) Путину, представляет опасность не только для нас. В конечном счете, это опасность и для вас", — говорит глава кабинета.

Он повторил, что для Израиля неприемлемы попытки Ирана и его сателлитов обрести постоянное военное присутствие в Сирии.

"Представим себе, что Ирану удастся осуществить свои планы, заполучить морской порт на Средиземном море в Сирии. Представьте, что здесь будут плавать иранские подводные лодки, вдоль наших морских путей. Я сказал президенту Путину: "Это и не в ваших интересах. Это ни в чьих интересах". Я говорил очень открыто, очень искренне, с большим уважением, но требуя уважения и к нашей позиции", — рассказал Нетаньяху.