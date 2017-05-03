Главком ОВС НАТО в Европе выступил за увеличение бронетанковых сил из-за России

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти высказался за увеличение бронетанковых сил в Европе. «Позиция России — не легкая сила, это тяжелая сила. Чтобы (наша.— "Ъ") позиция была и надежной, и (обладала.— "Ъ") правильным характером, нам нужно больше бронетанковой техники»,— приводит «РИА Новости» слова господина Скапаротти.

В середине 2016 года, выступая на церемонии вступления в должность в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Кертис Скапаротти заявил, что НАТО сталкивается с «возрождающейся Россией, которая стремится показать себя как мировая держава». Господин Скапаротти подчеркнул, что альянс продолжит применять стратегию сдерживания в отношении России. В том случае, если это не сработает, альянс, по его словам, должен быть готов «воевать уже сегодня».

В апреле в Москве прошла VI конференция по международной безопасности, главными вопросами которой стали борьба с терроризмом и проблемы взаимоотношений с НАТО. Дискутировать на эти темы российским военным и дипломатам пришлось без участия партнеров из Североатлантического альянс, которые, как и год назад, приглашение проигнорировали.

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