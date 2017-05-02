Соловьев встретился с «очень близкими» к Трампу людьми

«Я буду встречаться с людьми, очень близкими к команде человека, который сейчас управляет Соединенными Штатами. Встречи были уже и вчера, и позавчера, и, надеюсь, еще будут. Я здесь встречаюсь с очень серьезными людьми, которые не работают официально в Белом доме, но часть из них является неоконами, часть — демократами», — заявил Соловьев.

Соловьев добавил, что «наверное, еще не раз будет и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Европе, потому что в профессию журналиста входят также поездки по миру и беседы с разными людьми, от которых зависит принятие решений». Свою поездку в США журналист назвал «обычной работой». Ранее в Instagram появился снимок, на котором изображен Владимир Соловьев в центральном парке Нью-Йорка. При этом сам обозреватель не упоминал поездку в США в своих социальных сетях. Журналист ведет ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» по каналу «Россия 1» и утреннюю программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».