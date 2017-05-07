Стало известно, состоится ли морской парад в Петербурге

Корабли Балтийского флота будут участвовать в параде Победы. Информация об отмене морского торжества из-за американского эсминца является фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения поддержки флота Михаила Ненашева.

«Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника», — заявил Ненашев.

По его словам, в параде 9 мая традиционно примут участие до 10 кораблей.

Ранее ряд СМИ сообщили, что морской парад в Петербурге не состоится по причине того, что боевые корабли Балтийского флота внезапно покинули рейд и вышли в море. Это якобы произошло после появления у берегов России американского эсминца USS Carney.