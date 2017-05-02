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Путин рассказал Меркель о происходящем в Чечне
Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию в Чечне после того, как глава бундестага поинтересовалась соблюдением прав секс-меньшинств в республике.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика", - отметил он.
Ранее Ангела Меркель призвала президента Владимира Путина повлиять на соблюдение прав сексуальных меньшинств в Чечне.
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