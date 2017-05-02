Путин рассказал Меркель о происходящем в Чечне

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика", - отметил он.

Ранее Ангела Меркель призвала президента Владимира Путина повлиять на соблюдение прав сексуальных меньшинств в Чечне.