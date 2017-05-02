Источник сообщил о госпитализации последнего министра обороны СССР

Последний министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Язов находится в реанимации московского Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени П.В. Мандрыка; состояние его здоровья улучшается, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 92-летний Язов обратился за неотложной медицинской помощью и был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.

"Дмитрий Тимофеевич Язов в настоящее время действительно находится в палате интенсивной терапии в московском ЦВКГ имени Мандрыка Минобороны России . Благодаря лечению состояние его здоровья улучшается", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "в ближайшее время врачи планируют перевести единственного из ныне живущих Маршала Советского Союза из реанимации в палату, где он сможет принимать посетителей".

Советский государственный и политический деятель, военачальник Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской губернии (ныне село Язово Оконешниковского района Омской области). Последний из военачальников, которому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза (1990) и последний министр обороны СССР (1987-1991). Участник Великой Отечественной войны.