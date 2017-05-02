Путин и Меркель подвели итоги переговоров в Сочи

«Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка», — заявил Путин.

Федеральный канцлер Германии назвала Москву «конструктивным партнером» и отметила интенсивность проходящих переговоров. Путин и Меркель выразили озабоченность в связи с ситуацией на Украине. Лидеры двух стран подчеркнули, что работа в нормандском формате будет вестись и дальше.

«Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы», — заявил Путин.

Путин выразил надежду на то, что однажды за одним столом переговоров в ближайшем будущем окажутся представители киевских властей и руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), так как «невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон». Российский президент отверг обвинения в отделении Донбасса от Украины, заявив, что регион от страны отделяют сами киевские власти с помощью «всевозможных видов блокады». Меркель упомянула гибель наблюдателя Организации безопасности и сотрудничества в Европе ( ОБСЕ ), 23 апреля сотрудник организации подорвался на мине в 40 километрах от Луганска.

«Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет», — заявила Меркель.

Канцлер заявила, что рассчитывает на отмену антироссийских ограничительных мер, но только в том случае, если будут выполнены в полном объеме минские соглашения.

Путин вновь заявил о необходимости провести подробное расследование применения химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун. Глава государства призвал «найти и наказать» виновных в организации этого преступления. Химическая атака в провинции Идлиб произошла 4 апреля 2017 года и унесла жизни 89 человек, еще не менее 557 человек получили ранения. США обвинили в применении запрещенного оружия власти арабской республики и нанесли 7 апреля ракетный удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс. Путин заявил, что роль международных сил в Сирии должны сводиться к созданию условий «для политического взаимодействия всех противоборствующих сил». Меркель поддержала условие прекращения огня.