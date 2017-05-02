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Путин: Донбасс от Украины никто не отделял
Президент России Владимир Путин заявил, что Донбасс от Украины никто не отделял.
Об этом российский лидер сказал по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Эти территории никто не отделял. Их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады», — сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нежелание Киева урегулировать транспортную блокаду в Донбассе вызывает недоумение.
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