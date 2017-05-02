Путин рассказал о разговоре с Меркель

Москва окажет любую необходимую помощь Берлину как председателю «Большой двадцатки». С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин . Об этом сообщает РИА Новости

Свое заявление Путин сделал во время переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Саммит G20 пройдет в июле в Гамбурге. В рамках переговоров стороны затронули тему вооруженного конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с международным терроризмом и развитие двусторонних отношений. Последний раз Меркель приезжала в Россию два года назад.