Путин рассказал Меркель о происходящем в Чечне

Российский президент Владимир Путин разъяснил Ангеле Меркель ситуацию в Чечне после просьбы федерального канцлера Германии защитить права сексуальных меньшинств в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент объяснил просто ситуацию, он дал пояснение, рассказал о том, что происходит в Чечне, как живет республика», — заявил Песков.

Песков добавил, что вопрос Меркель не звучал как упреки, так как «их бы никто не принял». На пресс-конференции по итогам переговоров между президентом России и канцлером ФРГ Меркель заявила, что обратилась с просьбой о защите прав сексуальных меньшинств после того, как получила «очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне». Встреча Путина и Меркель прошла в Сочи.