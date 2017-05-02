Bloomberg: РФ готовит «троянского коня» для Меркель

В окружении канцлера Ангелы Меркель подозревают, что Кремль попытается повлиять на исход выборов в Германии с помощью СМИ и поддержки правых партий, сообщает Bloomberg

Издание отмечает, что в Германии проживают 2,5 млн русских немцев, они предпочитают российские телеканалы и составляют значительную долю избирателей. Bloomberg называет их "троянским конем Путина", поскольку бывшие соотечественники могут оказать непредсказуемое влияние на исход выборов. Так, правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) заручилась поддержкой 1,5 млн русскоговорящих граждан, которые раньше планировали голосовать за Меркель.

Издание приводит историю переехавшего в Германию в конце 90-х годов Евгения Шмидта, программиста из Кельна, который сначала был сторонником Христианского демократического союза, а затем перешел в антииммигрантскую партию «Альтернатива для Германии» (AfD). Сейчас выходцы из России составляют около трети сторонников AfD. Шмитд стал активно поддерживать движение после нападений мигрантов на женщин в Кельне в новогоднюю ночь. По его словам, немецкие СМИ молчали о нападениях, в то время как российские СМИ рассказали о них. После этого Шмидт потерял доверие к германским СМИ и стал следить за событиями через российские телеканалы.

Bloomberg отмечает, что в российских СМИ часто появляются сюжеты о жизни мигрантов и беженцев в Германии и реакции германского общества на них. Так, телеканалы активно освещают протесты антиисламского движения Pegida и рассказывают, как мигранты увеличивают нагрузку на систему социальной поддержки Германии.