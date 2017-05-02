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Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным во вторник
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента.
Разговор запланирован на 12.30 (19.30 мск) Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.
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