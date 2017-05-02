Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным во вторник

Разговор запланирован на 12.30 (19.30 мск) Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.