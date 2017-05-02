Ярошенко лишили последнего шанса на возвращение

Осужденному на 20 лет российскому летчику Константину Ярошенко отказали в депортации в Россию. Об этом «Известиям» рассказал сам заключенный американской тюрьмы «Форт-Дикс». Также в распоряжении «Известий» оказалось соответствующее постановление министерства юстиции США за подписью главы департамента по переводу международных заключенных Паулы Вульф. Таким образом, шансов на то, чтобы вернуть россиянина юридическим путем, больше нет. Остается единственный вариант — обращение в ООН . Судьба Константина Ярошенко будет зависеть от политической воли двух сторон — РФ и США и позиции международного сообщества.

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал «Известиям» о том, что 20 апреля пришел отказ на просьбу о его депортации в страну гражданства из-за «серьезности обвинений в адрес заключенного». Шансов на апелляцию министерство юстиции США, судя по документу, также не оставило. По словам россиянина, он надеется на то, что родная страна не оставит своего гражданина умирать в американской тюрьме и подаст апелляцию в Международный суд либо в суд ООН в связи с умышленным нарушением властями США Международной конвенции «против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», принятой в 1984 году.

— Нарушение произошло и по Международному пакту о гражданских и политических правах от 1966 года. Мой адвокат предоставил неопровержимые доказательства моей невиновности, а также фактов насилия и похищения со свидетельскими показаниями либерийских агентов (Ярошенко был похищен спецслужбами США в Либерии. — «Известия»), — сказал заключенный.

Он напомнил о ситуации с ледоколом Arctic Sunrise, когда все члены экипажа, против которых в России были выдвинуты обвинения в пиратстве, были выпущены из-под стражи после того, как Голландия обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву о якобы незаконном задержании в России судна, принадлежащего Greenpeace.

— Осенью 2016 года Россия добилась освобождения в Сирии гражданина США, после чего в качестве жеста доброй воли передала его в страну гражданства. При этом никто взамен не предложил вернуть российского гражданина, похищенного без всяких на то оснований. Кто же будет бороться за мои права? Я не видел семью шесть лет. Я умираю, а в России одновременно со мной умирает и моя мать, — сказал Константин Ярошенко.

По его словам, семья уже испробовала все возможные способы, чтобы вернуть его домой, но каких-то реальных подвижек могут добиться только власти России. Как отметила в разговоре с «Известиями» жена заключенного Виктория, юридически больше нет шансов вернуть ее супруга на родину.

— Для нас заявление о депортации Константина было последним шансом забрать его домой. Мы в отчаянии. Я не знаю, к кому обращаться. Но мой муж невиновен, обвинения в его адрес просто смешны, а аргументация, прикрепленная к отказу о депортации, вообще не соответствует действительности. Мой муж никого не убил, не участвовал в военных действиях, антиправительственных акциях, не замышлял ничего плохого. Он никогда в глаза не видел тех наркотиков, о которых шла речь в обвинении, — сказала жена осужденного.