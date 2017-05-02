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Милонов рассказал правду о драке с геями
Депутат Госдумы Виталий Милонов опроверг информацию о своей драке с представителями ЛГБТ-сообщества на акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Ридус».
По словам парламентария, он всего лишь «немного завелся» и «поспорил». «На этом, собственно, все и закончилось. А потасовки никакой не было. Да и не могло быть. Акция очень хорошо охранялась полицией. И эти гомосексуалисты прятались за спинами полицейских», - заявил он.
Накануне, 1 мая, СМИ сообщили, что Милонов пострадал в потасовке, произошедшей во время первомайского шествия в Петербурге. Сообщалось, что у депутата возник конфликта с представителями «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества, и кто-то из них ударил его по лицу.
По данным «Фонтанки», вокруг депутата произошло несколько коротких потасовок. Полиция старалась не допускать столкновений и сопровождала единоросса. Издание отмечает, что Милонов пытался остановить колонну, в которой была оппозиция, и донести до активистов «свои взгляды на однополую любовь». В ответ участники шествия кричали «Милонов – позор Петербурга». Организаторы акции просили полицейских отделить депутата от их колонны, но те его сопровождали и через мегафон просили соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации.
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