Милонов рассказал правду о драке с геями

По словам парламентария, он всего лишь «немного завелся» и «поспорил». «На этом, собственно, все и закончилось. А потасовки никакой не было. Да и не могло быть. Акция очень хорошо охранялась полицией. И эти гомосексуалисты прятались за спинами полицейских», - заявил он.

Накануне, 1 мая, СМИ сообщили, что Милонов пострадал в потасовке, произошедшей во время первомайского шествия в Петербурге. Сообщалось, что у депутата возник конфликта с представителями «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества, и кто-то из них ударил его по лицу.