Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Захарова рассказала, с кем она ужинает

Захарова пошутила про ужин с котом
Фото:
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с котом, который выглядывает из-под ее стола и смотрит на нее. Захарова добавила подпись к своему посту и в шутливой форме отметила, что вечером ужинает не одна. «Поужинать пришла я не одна», - написала Захарова.

Поужинать пришла не я одна 😹

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

Ранее на официальной странице Министерства обороны России в Facebook появилось фото первого кота , участвовавшего в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии.
Кострома Политика
МИД Министерство обороны
Мария Захарова
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости