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Захарова рассказала, с кем она ужинает
Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с котом, который выглядывает из-под ее стола и смотрит на нее. Захарова добавила подпись к своему посту и в шутливой форме отметила, что вечером ужинает не одна. «Поужинать пришла я не одна», - написала Захарова.
Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)
Ранее на официальной странице Министерства обороны России в Facebook появилось фото первого кота , участвовавшего в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии.
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