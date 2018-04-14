Ещё
Хаменеи назвал преступниками лидеров США, Франции и Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хаменеи назвал преступниками лидеров США, Франции и Великобритании 

Российская Газета 1 час назад
Фото: AP
Духовный лидер и руководитель Исламской Республики Иран Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками президентов США и Франции, а также британского премьер-министра после нанесения этими странами авиаударов по Сирии.
"Я открыто заявляю — нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками" — заявил Хаменеи, слова которого приводит информагентство IRNA.
По его мнению, подобными агрессивными действиями против Сирии Запад не добьется результатов, как не добился результатов в Афганистане и Ираке.
Аятолла Хаменеи также назвал «явной ложью» заявления президента США Дональда Трампа о его стремлении разгромить в Сирии террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки «ИГ»).
Напомним, в ночь на субботу страны Запада выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным Минобороны РФ). Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
Министерство здравоохранения Ирана уже предложило властям Сирии медицинскую помощь после авиаударов западной коалиции.
Российская Газета: последние новости
Косачев: Удары по Сирии - это попытка сорвать работу экспертов ОЗХО СМИ: Британия готова к нанесению удара по Сирии Эксперты рассказали о возможных действиях США в Сирии
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»50
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии358
Асад сделал заявление после удара США457
Москва назвала истинную цель удара по Сирии341
Турцию заподозрили в двойной игре95
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение