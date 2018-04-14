Хаменеи назвал преступниками лидеров США, Франции и Великобритании 

Духовный лидер и руководитель Исламской Республики Иран Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками президентов США и Франции, а также британского премьер-министра после нанесения этими странами авиаударов по Сирии.
"Я открыто заявляю — нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании являются преступниками" — заявил Хаменеи, слова которого приводит информагентство IRNA.
По его мнению, подобными агрессивными действиями против Сирии Запад не добьется результатов, как не добился результатов в Афганистане и Ираке.
Аятолла Хаменеи также назвал «явной ложью» заявления президента США Дональда Трампа о его стремлении разгромить в Сирии террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки «ИГ»).
Напомним, в ночь на субботу страны Запада выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным Минобороны РФ). Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
Министерство здравоохранения Ирана уже предложило властям Сирии медицинскую помощь после авиаударов западной коалиции.