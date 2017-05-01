Западные СМИ рассказали о «политической пропасти» между Путиным и Меркель

Президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель вряд ли удастся преодолеть политическую пропасть в ходе визита последней в Сочи 2 мая, пишет Financial Times. Меркель впервые за два года приедет в Россию, но надежды на существенные результаты визита призрачны, считают аналитики издания, указывая на слишком глубокие разногласия двух глав государств по ключевым вопросам мировой повестки, приводит текст статьи Би-би-си.

Основными, но не единственными темами, по которым у лидеров двух стран имеются расхождения, называются ситуация в Сирии, война на Украине а также предполагаемое «вмешательство России» в политические процессы западной Европы. При этом газета указывает на желание лидеров возобновить личный контакт. Издание указывает также на тот факт, что встреча пройдет в новой политической ситуации - в США Барака Обаму сменил Дональд Трамп

Никаких прорывов не ожидается по украинскому вопросу. Кроме того, Европа скептически смотрит на способность «нормандской четверки», членами которой являются Меркель и Путин, положить конец украинского конфликту.

Стефан Мейстер из Совета по международным вопросам Германии заявляет, что Меркель едет в Москву с козырем под названием «Трамп» и может добиться большей гибкости России в украинском вопросе, пригрозив агрессивным ответом США на эскалацию конфликта в Донбассе. Утверждается, что США якобы могут ответить на это более интенсивными действиями в Сирии.

В конце прошлой недели в правительстве Германии сообщили, что Меркель планирует обсудить с Путиным кризисы в Сирии и на Украине.